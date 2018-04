ProRail boos op fans voor slopen treinen

Spoorbeheerder ProRail is niet te spreken over het gedrag van voetbalfans in de treinen die op weg waren naar de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ. Twee treinen moesten uit de dienstregeling worden gehaald omdat ze schade opliepen.

,,Belachelijk dat treinen worden gesloopt en dat reizigers vertraging oplopen door een stel malloten dat het kennelijk een leuk voorafje vindt aan de bekerfinale om treinen te slopen”, laat ProRail via Twitter weten.

Door de gesloopte treinen liepen ook reizigers rond Rotterdam CS vertraging op, aldus de spoorbeheerder.