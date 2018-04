Bij een filiaal van winkelketen Action in Oude Pekela is een ramkraak gepleegd. Een auto is door de winkelpui heengereden en is er korte tijd later vandoor gegaan. Van de daders is nog geen spoor. De politie doet onderzoek, het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De ramkraak op de winkel aan de Feiko Clockstraat in de Groningse plaats vond plaats rond 1.00 uur.