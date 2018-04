Veel rook bij grote brand in Rotterdamse haven

Bij een metaalrecylingbedrijf in de Rotterdamse Botlek woedt een grote brand die in het nabijgelegen dorpje Rozenburg voor veel rookoverlast zorgt. Rond 5.00 uur heeft de veiligheidsregio een NL-Alert gestuurd om bewoners te waarschuwen om ramen en deuren dicht te houden.

De brand is moeilijk te blussen. Inmiddels zijn er al zo’n 70 klachten van omwonenden en is situatie opgeschaald naar Grip 2. Dat betekent dat een groot gebied last heeft van de brand.

Het Rotterdamse Havenbedrijf heeft twee blusboten gestuurd naar het bedrijf aan de Quebecstraat. Deze boten zorgen voor voldoende water om de brand te bestrijden. Het vuur woedt in een berg metaalafval. De brandweer is inmiddels begonnen met blussen, daardoor zal de rookontwikkeling weer toenemen, zo verwacht de brandweer.