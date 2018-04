75.000 ondertekenaars tegen dierproeven

Animal Rights overhandigt dinsdag op ‘Wereldproefdierendag’ 75.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer voor meer geld om proeven met dieren tegen te gaan. ,,We hebben de morele verplichting om een einde te maken aan de lijdensweg van honderdduizenden proefdieren”, zegt Robert Molenaar, directeur van de dierenwelzijnsorganisatie.

De Nederlandse overheid heeft eerder aangegeven om in 2025 wereldwijd koploper te zijn op het gebied van proefdiervrij onderzoek. De helft van het aantal dierproeven moet dan vervangen zijn. ,,We juichen deze ambitie toe. Alleen is er amper budget beschikbaar gesteld om dierproeven te vervangen. Zonder een financiële injectie zijn de mooie plannen niet meer dan een fata morgana”, aldus Molenaar.

In Nederlandse laboratoria worden er jaarlijks zo’n 450.000 proeven met dieren gedaan. Het gaat om onder meer muizen, ratten, apen, honden, katten en varkens.