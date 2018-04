Dik 2,4 miljoen tv-kijkers zien bekerfinale

Zeker 2,4 miljoen mensen hebben op televisie Feyenoord de KNVB-beker zien winnen. De Rotterdamse ploeg versloeg in de finale onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst AZ met 3-0.

Het rechtstreekse verslag van de wedstrijd bij Veronica was zondag met 1.482.000 kijkers het best bekeken tv-programma. Naar het live verslag op Fox Sports keken 941.000 mensen, goed voor een vijfde plek in de Dag top 25, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In totaal 1.238.000 kijkers zagen bij Veronica direct na wedstrijd hoe Feyenoord op het veld van de Kuip de speciale versie van de beker in ontvangst nam. De trofee is voorzien van een gouden laklaag vanwege de honderdste editie van de bekerfinale.

Feyenoord won de KNVB-beker voor de dertiende keer. Maandagmiddag is de huldiging in de Kuip. In de vroege ochtend zijn daar al de eerste fans gearriveerd.