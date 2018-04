Feyenoord in Kuip gehuldigd

In de Kuip in Rotterdam is Feyenoord gehuldigd nadat de club zondagavond ten koste van AZ de KNVB-beker had gewonnen. Spelers en staf verschenen even na 14.30 op het veld van het stadion, waar het publiek al vanaf 12.30 uur terechtkon. Onder meer Robin van Persie sprak het publiek toe en de spelers maakten een ereronde. Verder waren er optredens van Lee Towers, Ronnie Flex en de Hermes House Band.

De tribunes van de Kuip waren aardig bezet, maar zeker niet allemaal vol. Huldigingen van Feyenoord zijn normaal bij het stadhuis aan de Coolsingel, maar die gaat de komende tijd op de schop. Toen Feyenoord mei vorig jaar mei landskampioen werd, stonden er 150.000 fans op en rond de Coolsingel en het Stadhuisplein.

Feyenoord won zondag de honderdste editie van de bekerfinale door doelpunten van Nicolai Jørgensen, Robin van Persie en Jens Toornstra.

De politie sprak na afloop over een mooi feestje. Wel werden drie mannen aangehouden wegens het meenemen van vuurwerk.