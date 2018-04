Feyenoord maandagmiddag gehuldigd in de Kuip

Na de bekerwinst van Feyenoord, dat AZ met 0-3 versloeg, maakt Rotterdam zich maandag op voor de huldiging van spelers en staf. Die is vanaf 14.00 uur in de Kuip. Er zijn optredens van Lee Towers, Ronnie Flex en de Hermes House Band. Het stadion gaat om 12.30 uur open voor het publiek.

De gemeente Rotterdam maakte eerder al bekend dat het niet is toegestaan in de openbare ruimte alcohol te drinken. De politie controleert daar maandag scherp op.

Huldigingen zoals deze vinden normaal gesproken plaats bij het stadhuis aan de Coolsingel maar die gaat de komende jaren voor circa 60 miljoen euro op de schop. Toen Feyenoord vorig jaar mei landskampioen werd, waren 150.000 fans op en rond de Coolsingel en het Stadhuisplein getuige van de bordesscène.

Feyenoord won zondag een speciale trofee, voorzien van een extra gouden laag omdat het de honderdste editie was van de bekerfinale. Nicolai Jørgensen opende in de 28e minuut van de wedstrijd tegen AZ de score, Robin van Persie maakte ruim tien minuten na rust 0-2 en in blessuretijd was Jens Toornstra goed voor de derde treffer.

Als bekerwinnaar ontvangt Feyenoord een ticket voor de derde voorronde van de Europa League en de kans bestaat zelfs dat de club zich rechtstreeks plaatst voor groepsfase.