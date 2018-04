In een woonzorgcentrum in Soest is vannacht de waterleiding gesprongen. Daardoor hebben bewoners last gehad van natte voeten. Drie verdiepingen van een vleugel van het complex werden getroffen. De brandweer moest er aan te pas komen.

Voor vijf bewoners van het woonzorgcentrum aan de Burgemeester Grothestraat in de Utrechtse plaats is tijdelijk andere woonruimte gezocht vanwege de waterschade. De overige bewoners van het seniorencomplex konden terug naar hun eigen woning.