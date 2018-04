Kabinet geeft geheime memo’s dividendtaks vrij

Het kabinet geeft de geheime ambtelijke stukken over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting alsnog vrij. Het kabinet maakt ,,een eenmalige uitzondering op de vertrouwelijkheid” van zulke documenten uit de kabinetsformatie, zegt premier Mark Rutte.

Het kabinet wilde de memo’s tot dusver niet openbaar maken, tot woede van de oppositie. Die denkt dat ambtenaren in die memo’s de afschaffing van de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders ontraadden en verdenkt het kabinet ervan dat te hebben willen verdoezelen.

Ambtenaren stelden hun gedachten over de dividendbelasting tijdens de kabinetsformatie op schrift, om de formerende partijen te helpen die over de afschaffing van de heffing onderhandelden. Tot voor kort beweerde het kabinet, bij monde van Rutte, niet van het bestaan van zulke memo’s te weten. Maar in ieder geval de ministers Wouter Koolmees en Carola Schouten bleken ze wel degelijk te hebben gelezen.

De regel dat memo’s als deze vertrouwelijk zijn ,,klopt en die willen we ook echt handhaven”, houdt Rutte staande. Maar hij en zijn collega’s van de andere regeringspartijen in de Tweede Kamer morrelden zelf eigenlijk al aan die vertrouwelijkheid, vindt de regeringscoalitie bij nader inzien. Ze stelden in de Tweede Kamer niet van de memo’s te weten, en spraken zich zo toch over die stukken uit. Daarom kiest de regeringscoalitie ervoor ze nu toch vrij te geven.

Het kabinet geeft ook de ambtelijke notities vrij die de huidige minister Eric Wiebes tijdens de kabinetsformatie onder ogen kreeg. Wiebes was toen staatssecretaris van Financiën én onderhandelde namens de VVD mee over belastingzaken. Dat deed hij aan een zogeheten ‘zijtafel’ van de kabinetsformatie.

Wanneer het kabinet de documenten openbaar maakt, kan Rutte nog niet zeggen. ,,Het zou natuurlijk mooi zijn als het deze week kan”, maar hij moet nog ,,bezien of dat allemaal lukt”.