Ontsnapte IJslander opgepakt in Amsterdam

Een man die vorige week was ontsnapt uit een gevangenis in IJsland, is opgepakt in Amsterdam. Volgens de politie gebeurde dat zondagavond in het centrum van de hoofdstad. De man, Sindri Thor Stefansson, wordt verdacht van het stelen van honderden computers die worden gebruikt voor het minen (delven) van virtueel geld, waaronder de bitcoin. Die apparaten zijn bij elkaar enkele miljoenen waard.

De computerdiefstal gebeurde eind vorig jaar. In februari was de man opgepakt, samen met tien andere verdachten. Hij zat vast in een gevangenis met minimale beveiliging. Hij sprong daar uit een raam, ging naar een vliegveld en stapte aan boord van een vliegtuig naar Zweden. Daarvoor hoefde hij geen paspoort te laten zien. In het toestel bleek ook de premier van IJsland te zitten.

Het is niet bekend hoe hij vanuit Zweden in Amsterdam is terechtgekomen. De politie wil niet zeggen hoe ze hem op het spoor is gekomen.