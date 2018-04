Proef inchecken in OV met mobiel stopt

Translink trekt op 15 juni de stekker uit ov-chip mobiel, daardoor is het na die datum niet meer mogelijk in te checken in het ov met je mobiele telefoon. Dat bevestigt Translink na berichtgeving hierover in het AD en Trouw.

De technologie is nog niet solide genoeg om het systeem verder uit te rollen, erkent Translink. De proef heeft 1,2 miljoen euro gekost.

Toen ov-chip mobiel eind mei werd geïntroduceerd, kampte het systeem direct met veel kinderziektes. Er waren vooral problemen met het registreren en aanmelden. Met name klanten van telecombedrijf KPN hadden hier last van.

Translink stelt dat 8000 gebruikers van ov-chip mobiel juist wel zeer tevreden waren als het inchecken eenmaal werkte. De tien aangesloten vervoersbedrijven en Translink benadrukken dat reizen met mobiel in de toekomst zeker mogelijk wordt. Daarnaast werkt Translink aan een systeem waarbij het mogelijk wordt om met de bankpas in en uit te checken en met QR-codes.