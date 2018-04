RTL stoot exploitatie Studio 21 af

RTL draagt de exploitatie van Studio 21 op het Mediapark in Hilversum over aan een andere partij. Vanaf 1 juli neemt Oseven de evenementenlocatie over, inclusief de organisatie van de dinnershow Pandora. Het besluit past binnen de nieuwe koers die RTL gaat varen, waar het mediabedrijf vorige week mee naar buiten kwam.

Oseven is al langere tijd vaste partner op het gebied van catering en sales. De overname heeft geen gevolgen voor het personeel. ,,Alle betrokken medewerkers zetten hun werkzaamheden voort bij de nieuwe werkgever.”