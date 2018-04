Nederlanders keken in 2017 gemiddeld 178 minuten per dag op traditionele wijze tv. Dat is een daling van 3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt deels omdat kijkers steeds vaker kiezen voor on demand diensten via het televisiescherm. Ook het kijken van televisieprogramma’s en andere video’s via andere apparaten neemt toe.

Tv kijken via de laptop, tablet en smartphone wordt steeds populairder. Dat dit aan populariteit wint, is ook terug te zien aan de ontwikkelingen bij providers. Zo introduceerde Telfort deze maand een vernieuwde app. Hiermee kunnen klanten tv kijken op alle schermen. Daarnaast kunnen ze in alle Europese landen tv kijken.

Hierop inhakend, ook uitgesteld kijken wordt steeds geliefder. In 2008 keek men nog gemiddeld 2 minuten per dag uitgesteld. In 2017 was dat een kwartier. Daarnaast is er sprake van een stijgende lijn qua kijktijd bij diensten als Netflix. In 2017 keken Nederlanders hier gemiddeld 12 minuten naar. In 2015 was dat nog 8 minuten. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Ondanks de verschuiving van de beeldbuis naar andere schermen, schrijven Nederlanders de tv nog niet af. In 2017 brachten Nederlanders dagelijks gemiddeld 190 minuten door voor het grote scherm. Dit aantal is inclusief uitgesteld kijken en kijken naar video’s via andere on demand diensten.

Voor de derde keer achtereen kijken Nederlanders minder naar de beeldbuis. In 2014 werd nog gemiddeld 200 minuten naar het grote scherm gekeken. In 2015 bracht men 198 minuten door voor de tv en in 2016 192 minuten.

Populairste programma’s op tv

Het best bekeken programma in 2017 was de huldiging van de Oranjevrouwen als Europees Kampioen. Deze uitzending werd uitgezonden op 6 augustus en trok 5.373.000 kijkers. Als we sport buiten beschouwing laten, voert Boer zoekt Vrouw Internationaal de lijst aan. Het betreft de uitzending die werd uitgezonden op 5 maart. Hier keken 4.489.000 mensen naar. In de top 10 staan ook de programma’s Heel Holland bakt, Eurovisie Songfestival en Wie is de Mol?. Het meest uitgesteld bekeken programma is Boer zoekt Vrouw Internationaal van 16 april. 1.345.000 mensen keken deze uitzending terug.

Het marktaandeel in de avond van de publieke omroep is licht gedaald. In 2016 was het aandeel 35,1 procent en in 2017 34,9 procent. Het aandeel van RTL Nederland is gedaald van 28,6 procent naar 27,5 procent. Ook bij SBS is er sprake van een daling, namelijk van 18,5 naar 18,2 procent. NPO 1 heeft het grootste marktaandeel, zowel overdag (21,6 procent) als ’s avonds (23,9 procent).