Advocaten vechten gebruik gekraakte data aan

De raadslieden van drie verdachten in een grote drugszaak gaan het gebruik van de zogenoemde Ennetcom-data als bewijs in de rechtszaal opnieuw aanvechten. Dit bleek dinsdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De Ennetcom-data bestaan uit honderdduizenden gecodeerde e-mails en berichten, waarvan experts de beveiliging wisten te kraken.

In de zaak heeft een van de rechters zich deze week op aandringen van de raadslieden laten vervangen. De advocaten vreesden dat hij vooringenomen zou zijn, omdat hij deel uitmaakte van de strafkamer die vorige week in het proces tegen Naoufal ‘Noffel’ F. bepaalde dat de Ennetcom-data als bewijs mogen worden gebruikt.

Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg de beschikking over de gegevens, nadat in 2016 in Canada servers van Ennetcom in beslag waren genomen. Justitie zei na de uitspraak in het proces tegen ‘Noffel’ dat de weg vrij was de data in tientallen andere onderzoeken in te zetten.