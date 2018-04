Balletdansers maken kans op belangrijke prijs

Marijn Rademaker en Daniel Camargo, eerste solisten van Het Nationale Ballet, maken kans op de prestigieuze Russische dansprijs Benois de la Danse. Beide dansers zijn genomineerd in de categorie ‘beste danser’, Rademaker voor zijn rol in het ballet Two and Only en Camargo voor zijn optreden in Shostakovich Trilogy.

De winnaars van Benois de la Danse, ook wel de Oscar van de dans genoemd, worden op 5 juni bekendgemaakt tijdens het Benois Gala in het Bolshoi theater in Moskou. De dansers treden hier allebei op.