Dé keukentrends van 2018

De keuken is naast de woonkamer voor velen het hart van de woning. Het is daarom belangrijk dat je je er helemaal thuis voelt. Wil je jouw keuken (deels) op de schop doen of trek je in een nieuwe woning? Dan is inspiratie geen overbodige luxe. Wij zetten de keukentrends van 2018 op een rij.

Zwart

Bij een keuken denk je snel aan wit, omdat deze kleur ‘clean’ en strak oogt. Momenteel is het echter de trend om een zwarte keuken te hebben. Mat zwart zorgt voor een chique uitstraling en hoogglans maakt je keuken een echte eyecatcher. Zwart is makkelijk te combineren met andere tinten en kleuren. Ook matcht het goed met metalen, zoals koper en goud.

Landelijk

Al jaren is de landelijke keuken populair; een keuken met een warme nostalgische uitstraling. Kenmerkend voor keukens met een landelijke stijl zijn houten kaderkasten, planken waar potjes en pannetjes op staan, een losstaand fornuis en natuurlijke materialen. Bij deze materialen passen warme kleuren als grijs en bruin, en lichte tinten als magnolia en zand. Met apparatuur kan je de keuken helemaal afmaken, zoals een opvallende afzuigkap verwerkt in een grote schouw.

Tuintje

Voor mensen met groene vingers die geen tuin hebben, is de volgende trend op het lijf geschreven: indoor gardening. Waarom buiten je eigen cherrytomaatjes, basilicum en komkommer kweken als dit ook in je eigen keuken kan? De trend ‘ethnic nature’ sluit hier naadloos op aan. De trend is geïnspireerd op etnische culturen en de tropische natuur. Hierbij wordt de natuur met materialen als rotan en aarde- en natuurtinten, zoals groen, bruin, rood, oranje en geel, naar binnen gehaald.

Woonkeuken

In dit lijstje mag de woonkeuken niet ontbreken. Deze keuken is als tweede woonkamer of verlengstuk van de woonkamer het hart van het huis. De woonkeuken staat bekend om comfort en een huiselijke sfeer. In veel van zulke keukens kunnen huisgenoten of gezinsleden aanschuiven aan een bar of kookeiland; gezellig voor degene die kookt.

Monochroom

Tot slot zijn monochrome keukens een ware trend. In zo’n keuken wordt slechts één kleur gebruikt en verschillende materialen en structuren. In een monochrome keuken wordt gespeeld met contrasten, zoals hard tegenover zacht, licht tegenover donker en organisch tegenover strak. Het resultaat? Een keuken die stilistisch en levendig oogt.