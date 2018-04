Kamer wil uitleg over betonnen vloeren

De Tweede Kamer wil opheldering over het gebruik van onveilige betonnen vloeren in Nederlandse gebouwen. Een meerderheid wil een debat met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hierover.

Vorige week werd bekend dat de gebouwen waarin twee ministeries huizen – die van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid – zijn gebouwd met een onveilig type betonnen vloer. Dezelfde soort vloer was gebruikt in een parkeergarage in aanbouw in Eindhoven, die vorig jaar instortte.

NRC meldde vrijdag dat er op de twee ministeries een samenscholingsverbod is afgekondigd, omdat te veel mensen op bepaalde plekken voor instabiliteit kan zorgen. Veertien ruimtes en 110 werkplekken zijn om die reden afgesloten, aldus de krant. Minister Ollongren zei in reactie daarop dat het wel veilig is om in de gebouwen te werken.