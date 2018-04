‘Knoestige eik’ van Binnenhof wordt honderd

SGP’ers zijn al even in feeststemming, maar dinsdag is het dan echt zover: de SGP viert haar honderdste verjaardag. De ‘knoestige eik’ van de Nederlandse politiek, opgericht op 24 april 1918, is met afstand de oudste partij van het Binnenhof.

De streng gereformeerde eeuweling krijgt al sinds zijn oprichting te horen dat de tijd er heeft stilgestaan. Zelf vatten SGP’ers die spot en kritiek maar op als compliment voor standvastigheid en gehechtheid aan tijdloze principes.

Maar ondertussen is er wel degelijk veel veranderd bij de staatkundig gereformeerden. De SGP groeide uit van domineespartij met donderpreken en scherpe oppositie tot staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer en favoriete zijspan van de laatste regeringscoalities.

De SGP stelt zich de laatste jaren steevast welwillend op tegenover het kabinet, waardoor dat op zoek naar wat extra zetels al gauw bij de mannenbroeders uitkomt. Ook de huidige regering kijkt daarom ,,met extra belangstelling naar de opvattingen” van de SGP, zei premier Rutte zaterdag.

De partij viert haar honderdste verjaardag dinsdag in de Grote Kerk in Dordrecht, met toespraken en orgelspel.