Koning herinnert aan blunder met garnalen

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de draak gestoken met zichzelf tijdens de lunch in Paleis Noordeinde met de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto en diens vrouw. In zijn tafelrede herinnerde de koning aan zijn Mexicaanse taalblunder van negen jaar geleden, toen hij in een toespraak onbedoeld grof uit de hoek kwam.

In plaats van te zeggen ,,een slapende garnaal wordt meegenomen door het getij”, zei Willem-Alexander dat de garnalen ,,naar de kloten” gingen. Niet meteen taalgebruik dat van een troonopvolger in deftig gezelschap wordt verwacht. In de rest van Latijns-Amerika zou de zin begrepen zijn zoals de prins bedoelde, maar in Mexico bleek die een iets andere betekenis te hebben.

,,Bijna tien jaar geleden gaf ik in uw land een toespraak die voor enige ophef zorgde”, zei de koning tegen de Mexicaanse president. ,,Ik weet zeker dat u weet waar ik het over heb”, vervolgde hij onder instemmend knikken van Peña Nieto. ,,De eerste gang laat zien wat wij het liefst met ‘camarones’ (garnalen) doen” aldus Willem-Alexander, waarna hij een toost uitbracht op het presidentspaar.

En inderdaad begon de lunch met een garnalencocktail.