Memo’s dividendtaks eindelijk openbaar

Het kabinet heeft dinsdagavond twaalf geheime ambtelijke stukken over de dividendbelasting waar de oppositie al maanden om vraagt dan toch vrijgegeven. Het gaat niet alleen om memo’s die ambtenaren hebben geschreven voor de onderhandelaars in de kabinetsformatie, maar ook om de stukken die bijvoorbeeld toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes ontving. Het kabinet heeft ook nog eens op andere ministeries gevraagd of daar nog documenten over de dividendbelasting lagen.

De oppositie eiste de memo’s op omdat ze wil weten of de regeringspartijen tijdens de formatie onder druk zijn gezet door grote bedrijven. Ook vermoedt de oppositie dat ambtenaren de afschaffing van de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders hebben ontraden. Dat zou koren op haar molen zijn. Het kabinet houdt vol dat de maatregel grote bedrijven voor Nederland kan behouden of winnen, maar moet het bewijs daarvoor schuldig blijven. De voltallige oppositie wil de afschaffing, die 1,4 miljard euro kost, van tafel en ook sommige regeringspartijen steunen die tegen heug en meug.

Premier Mark Rutte komt woensdagmiddag naar de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over de memo’s en de verwarring die het kabinet daarover eerder had gewekt. Rutte erkende eerder op de dag al dat hij onbedoeld de indruk heeft gewekt dat de memo’s niet bestonden, terwijl dat wel degelijk zo was.