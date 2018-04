Milow en Suzanne Vega op Night of the Proms

ROTTERDAM – De Belgische singer-songwriter Milow en de Amerikaanse zangeres Suzanne Vega treden zaterdag 17 november op tijdens Night of the Proms in Rotterdam Ahoy. Ze zullen hun bekendste hits vertolken onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra, kondigt Mojo Concerts aan.

De Belgische singer-songwriter Milow brak tien jaar geleden door. Met zijn cover van Ayo Technology gooide hij hoge ogen en sindsdien blijft Milow de hitlijsten bestormen met nummers als You And Me, Little In The Middle en Howling At The Moon.

Suzanne Vega brak 33 jaar geleden door met Marlene on the Wall. Ruim dertig jaar geleden maakte ze naam en faam met haar album Solitude Standing. Met Luka en Tom’s Diner bereikte de Amerikaanse de koppositie van veel internationale hitlijsten.