Nederland voor Europees verbod op bijengif

Nederland is voor een Europees verbod op drie veelgebruikte bestrijdingsmiddelen in de landbouw die schadelijk zijn voor hommels, wilde bijen en honingbijen. De 28 EU-lidstaten stemmen vrijdag in Brussel over een verbod op deze zogeheten neonicotinoïden. Gebruik in kassen blijft toegestaan.

Bijen zijn onmisbaar bij de bestuiving van gewassen en deze middelen vormen daarmee een gevaar voor de biodiversiteit, aldus landbouwminister Carola Schouten. Zij lichtte dinsdag de Tweede Kamer in over haar standpunt, waarmee ze de adviezen volgt van de Europese voedselwaakhond EFSA en het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Het gaat om de middelen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam, waarvoor sinds 2013 al beperkingen gelden.

Greenpeace maande de lidstaten eerder over te gaan tot een verbod om een ,,rampzalige daling van de bijenpopulatie te voorkomen’’ en reageert verheugd. Volgens de organisatie getuigt de positie van Schouten van ,,visie en doortastendheid binnen Europa’’. Landen als Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Engeland spraken zich al eerder uit voor een verbod.

De minister laat weten zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen voor agrarische ondernemers en gaat met hen in gesprek over alternatieven.