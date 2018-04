Oppositie zeer kritisch over dividendmemo’s

De oppositie in de Tweede Kamer reageert fel op de vrijgegeven memo’s over de afschaffing van de dividendbelasting. GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemt het oordeel van de ambtenaren ,,vernietigend’’.

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen van de SP zegt te snappen waarom de memo’s lange tijd niet naar buiten kwamen. ,,Opnieuw wordt hij (Rutte) ontmaskerd als loopjongen van het grootkapitaal’’.

PvdA-leider Lodewijk Asscher stelt dat het kabinet ,,voor multinationals, niet voor mensen” kiest. ,,De documenten geven een ontluisterend beeld. De Nederlandse belastingbetaler draait op voor de rekening om enkele multinationals een gunst te verlenen.”

Asscher lijkt ook de eerdere verklaringen van Rutte, die zei geen herinneringen aan memo’s over de dividendbelasting te hebben, in twijfel te trekken. ,,Premier Rutte was niet pathologisch onwetend, maar had moeite met de waarheid. Het plan om de dividendbelasting af te schaffen moet zo snel mogelijk van tafel.”