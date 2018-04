Opvallend veel drugsafval gevonden in Brabant

Zelfs voor Brabantse begrippen zijn de afgelopen dagen uitzonderlijk vaak vaten met drugsafval gedumpt in de provincie. Een dumping in Galder was dinsdag al de tiende in slechts een week tijd. Ook in Breda, Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Ulvenhout, Veghel en Schijndel werd drugsafval aangetroffen, waaronder lekkende vaten.

De zuidelijke provincies kampen al geruime tijd met dit soort dumpingen. Het afval is afkomstig van laboratoria waar synthetische drugs worden gefabriceerd, zoals xtc en speed. Vorig jaar werd 83 keer synthetisch drugsafval gevonden in Brabant.

Het begin van het festivalseizoen kan volgens de politie een verklaring zijn voor het ,,extreem” hoge aantal vondsten in de afgelopen week. Een woordvoerder laat weten dat maart en april traditioneel maanden zijn met veel dumpingen.

De politie gaat ervan uit dat het afval uit diverse laboratoria komt omdat het gaat om de resten uit productie van zowel speed als xtc. Bovendien weet de politie dat criminelen niet ver gaan rijden met hun drugsafval.

De politie spreekt van een ,,zorgelijke situatie”. De dumpingen leiden tot gezondheidsrisico’s, milieuschade en hoge kosten voor het opruimen. Bij een van de dumpingen, vorige week donderdag aan de Berlagehof middenin Tilburg, werd de huismeester van een ouderencomplex onwel. Hij had vaten met chemicaliën gevonden bij het afval van het complex.

Van de productie van synthetische drugs is het grootste deel bedoeld voor de export. Ongeveer 20 procent gaat naar Nederlandse gebruikers.