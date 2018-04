Postbode ontslagen om weggooien stempassen

Een postbode van bezorgdienst Cycloon in Nijmegen is ontslagen omdat ze 87 stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen niet heeft bezorgd. Ook gooide ze in minstens een wooncomplex in Nijmegen een stapel stempassen in de hal. Dat meldt het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders dinsdag naar aanleiding van vragen van de SP.

De gemeente gaat praten met Cycloon om het bij de volgende verkiezingen beter te doen. Er werden meer fouten gemaakt. Zo kregen sommige mensen die een vervangende stempas aanvroegen de originele pas alsnog bezorgd. Daardoor waren er kiezers met twee stempassen. Hoewel de gemeente nazending van een stempas had laten registreren, bleek het op verkiezingsdag toch mogelijk dat een kiezer tweemaal kon stemmen.

Volgens de gemeente hadden de stembureaus het passenregister zorgvuldiger moeten controleren. ,,Het mag er niet tussendoor glippen”, aldus een woordvoerder.