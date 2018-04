Studio Drift met solo-expositie in Stedelijk

Een zwevend betonblok, de grootste installatie van Fragile Future ooit en twee primeurs vormen de hoogtepunten van de expositie van Studio Drift in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De eerste museale solotentoonstelling van het succesvolle Nederlandse kunstenaarsduo Lonneke Gordijn en Ralph Nauta opent woensdag voor het publiek.

De expositie Studio Drift: Coded Nature laat naast eerdere ontwerpen ook nieuw werk zien van het duo, dat eind vorig jaar zijn tienjarig bestaan vierde. De twee hebben de installaties, die acht zalen vullen, op maat gemaakt voor de expositie. Zo is rondom het werk Fragile Future Chandelier, dat het Stedelijk in 2015 aankocht, een nog veel grotere installatie gemaakt. Dit eerste project van Studio Drift bestaat uit een serie lichtsculpturen met pluizenbollen van paardenbloemen aangebracht rondom ledlampjes.

Op de tentoonstelling zijn ook ruim twintig drones te vinden van Franchise Freedom. Dit werk ging eind vorig jaar in Miami in première en bestaat uit in totaal driehonderd lichtgevende drones die over de oceaan vlogen en doen denken aan een zwerm vogels. Het Stedelijk wil de hele installatie naar Amsterdam halen, om haar mogelijk boven het IJ te tonen. Hiervoor is een crowdfundingsactie opgezet.

Nieuw is de serie werken onder de noemer Elementism, waarbij de grondstoffen van alledaagse producten als een auto, een stofzuiger of potlood in blokken worden getoond. Ook gaat op de expositie de film Drifters in première, een virtuele gebeurtenis met een zwevend betonnen blok tegen de achtergrond van de Schotse Hooglanden.

Gordijn (1980) en Nauta (1978) kennen elkaar van hun studie aan de Design Academy in Eindhoven. Ze zijn gefascineerd door natuur, sciencefiction en technologie en werken geregeld samen met wetenschappers, programmeurs, ingenieurs en andere specialisten. Hun installaties worden in de hele wereld getoond en bevinden zich in veel internationale collecties. Het Rijksmuseum in Amsterdam toont een van hun werken in de vaste opstelling.