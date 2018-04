Verdachte Orlando weer vrij, blijft verdachte

De 27-jarige man uit Den Haag die zondagochtend werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de zeventienjarige Orlando Boldewijn is dinsdagmiddag vrijgelaten. De man is de afgelopen dagen gehoord over zijn mogelijke rol bij de dood van Orlando. Er zijn onvoldoende gronden om hem langer vast te houden. De man blijft wel verdachte in de zaak. Tegelijkertijd wordt het (sporen)onderzoek voortgezet.

De Rotterdamse Orlando kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Zijn lichaam werd ruim een week later in het water van het Böttgerwater gevonden in de Haagse wijk Ypenburg.

De verdachte Hagenaar kwam in beeld nadat er op zijn zelfgemaakte pontonboot sporen van Orlando waren gevonden, zo melden regionale media. Met datzelfde bootje heeft de politie ook gezocht naar Orlando in het water. De verdachte woont volgens het AD nabij de plaats waar het lichaam van Orlando werd gevonden. De politie heeft dat niet bevestigd.