Weer minder luisteraars voor 3FM

De vrije val van NPO 3FM is nog niet ten einde. De jongerenzender van de publieke omroep kon in de maanden februari en maart rekenen op een marktaandeel van 3,2 procent. In de periode ervoor was dat 3,4 procent. Ter vergelijking: een jaar geleden stond het marktaandeel van 3FM nog op 4,8 procent.

Door de aanhoudende daling van het aantal luisteraars is 3FM inmiddels gepasseerd door 100% NL. Eerder sprak ochtend-dj Domien Verschuuren nog de doelstelling uit om dit jaar 6 procent marktaandeel te willen bereiken met NPO 3FM. ,,Dat vind ik een haalbaar doel”, stelde Domien bij BNR Nieuwsradio.

Radio 538 is op dit moment de best beluisterde zender van het land, blijkt uit cijfers van het Nationaal Luisteronderzoek. Het commerciƫle station passeert NPO Radio 2, dat aan het begin van het jaar nog een lichte voorsprong had. Radio 538 scoort een marktaandeel van 12,6 procent, ten opzichte van 12,4 procent voor Radio 2.