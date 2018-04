Wiebes schreef VVD-memo over dividendbelasting

Toenmalig staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft vorig jaar voor de VVD een interne memo geschreven over afschaffing van de dividendbelasting. Partijleider Mark Rutte gebruikte dat document in ,,informele bilaterale gesprekken” met onderhandelaars van de andere partijen.

,,Met het stuk poogde mijn partij een voorstel te doen op het terrein van dividendbelasting en aanverwante dossiers dat als geheel aanvaardbaar kon zijn voor de andere partijen en de basis zou kunnen vormen voor een tekst in het regeerakkoord”, schrijft Rutte aan de Tweede Kamer.

Voor het interne VVD-stuk is gebruik gemaakt van ambtelijke stukken van Financiën en Economische Zaken. Rutte benadrukt dat het stuk formeel niet bij de formatiestukken hoort, maar dat hij ze ,,in deze uitzonderlijke situatie” de Kamer niet wil onthouden.

De oppositie heeft veel vragen over de kennis die Rutte tijdens de formatie had van memo’s van departementen over afschaffing van dividendbelasting. Rutte heeft steeds ontkend dat hij op de hoogte was van documenten hierover.