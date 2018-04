Appende truckers betrapt vanuit touringcar

De politie heeft een bijzondere manier gevonden om vrachtwagenchauffeurs te betrappen die achter het stuur met hun smartphone in de weer zijn. Agenten nemen plaats in een touringcar en kunnen zo op gelijke hoogte controleren of de truckers geen gevaarlijk rijgedrag vertonen doordat zij zich door hun mobieltje laten afleiden.

Dinsdag en woensdag werden in Gelderland en Overijssel op deze manier 440 bestuurders aan de kant gezet die achter het stuur zaten te appen, of anderszins bezig waren met de telefoon.

De bus werd gevolgd door agenten in onopvallende auto’s. Als een vrachtwagenchauffeur werd betrapt, werd deze door de agenten achter de bus staande gehouden en bekeurd.

Het gebruik van smartphones achter het stuur is een van de grootste ergernissen in het verkeer en ook nog eens heel gevaarlijk. ,,Vanuit een auto vrachtwagenchauffeurs controleren is heel lastig. Nu we op gelijke hoogte zitten, kunnen we veel beter zien of chauffeurs zich laten afleiden door hun telefoon”, aldus de politie, die vaker zo gaat controleren.