‘Demonstreren is heilig, maar 4 mei ook’

Er kan geen sprake van zijn dat een ‘lawaaiprotest’ tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam op 4 mei kan doorgaan. Die boodschap gaf Jozias van Aartsen, waarnemend burgemeester van Amsterdam, woensdag af tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Een actiegroep heeft zo’n ‘lawaaiprotest’ aangekondigd op Facebook, omdat ze vindt dat de huidige herdenking ,,racistisch” is en alleen stilstaat bij ,,de 22.000 witte slachtoffers” tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet ,,de 4 miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-IndiĆ«”.

,,Het principe van demonstreren is weliswaar heilig, zoals mijn voorganger Van der Laan zei, maar de dodenherdenking op 4 mei is een heilig moment. Dat verstoren is onacceptabel en respectloos en bovendien strafbaar”, zei Van Aartsen. Hij zegt dat er nog geen demonstratie is aangemeld. ,,We doen ons best om met deze groep in contact te komen. Alle maatregelen worden genomen.”