Dierenbescherming niet eens met adviezen

De Dierenbescherming kan zich niet vinden in het advies voor de toekomst van de Oostvaardersplassen. Het afschieten en weghalen van gezonde edelherten, runderen en paarden in het gebied vindt de organisatie een veel te grove ingreep in de kuddes wilde dieren.

Bovendien moeten de grote grazers het in het natuurgebied doen met minder leefruimte, concludeert de Dierenbescherming die juist wil dat het gebied voor de grote grazers wordt uitgebreid. De commissie-Van Geel raadt aan om het moerasgebied te vergroten en de randgebieden af te sluiten voor de grote grazers. ,,Het gevolg hiervan is dat het leefgebied van de dieren drastisch verkleind wordt. Hierdoor zal het welzijn van de dieren alleen maar verder aangetast worden in plaats van verbeterd”, stellen de dierenbeschermers in een eerste reactie.

Als het aan de Dierenbescherming ligt, krijgen de dieren een groter gebied tot hun beschikking doordat ook de bosgebieden rond de Oostvaarderplassen voor ze worden opengesteld.