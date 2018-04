Excuses Bijleveld voor slachtoffers Defensie

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft woensdag in de Tweede Kamer haar excuses aangeboden voor de slachtoffers die de afgelopen tijd bij de krijgsmacht zijn gevallen. Ze zei dat de afwikkeling van de schadeloosstelling aan de nabestaanden in een vergevorderd stadium is. Er vinden wel nog gesprekken met de landsadvocaat plaats. Volgens de minister is dat gebruikelijk bij letselzaken. Bijleveld vertrouwt er echter op dat er geen juridische procedures nodig zijn om tot een goede afloop te komen. Zo nodig wil ze een bemiddelaar inzetten.

Veiligheid is een groot knelpunt bij Defensie. Zo vielen er doden bij een mortierongeluk tijdens een militaire missie in Mali en bij een trainingsongeval op een schietbaan in Ossendrecht. In de Kamer is scherpe kritiek op de ,,kille en berekenende” manier waarop Defensie met de nabestaanden zou zijn omgegaan.