Flevoland blij met ‘afgewogen advies’

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland zijn blij met het ,,afgewogen’’ advies dat de commissie-Van Geel woensdag heeft gegeven over de toekomst van de Oostvaardersplassen. ,,We beseffen heel goed dat het erg ingewikkeld was. Het gebied maakt veel sentimenten los’’, zei verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra.

De Oostvaardersplassen gaan samen met het Markermeer en de Marker Wadden mogelijk het nieuwe nationaal park Nieuw Land vormen. Later dit jaar verschijnt daarover een plan dat samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flevolandschap is gemaakt. Flevoland is tevreden dat de commissie het conceptplan toejuicht. ,,De nieuwe natuur is niet alleen een opgave voor ons, maar ook voor Rijk, Lelystad en Almere.’’

GS komen in mei met een voorstel voor het nieuwe beheer van de Oostvaardersplassen. Provinciale Staten willen voor de zomervakantie een besluit nemen.