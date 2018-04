Kaag: geen plaats voor onmacht over Syrië

Wie gevoelens van machteloosheid heeft over de situatie in Syrië moet daar niet te lang bij stilstaan, vindt minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingshulp). ,,Ik denk niet dat wij de luxe mogen hebben om ons onmachtig te voelen. Wij zitten in veilige landen, we moeten altijd blijven zoeken naar oplossingen, anders laten we de mensen van Syrië echt in de steek’’, zei de bewindsvrouw na afloop van een donorconferentie in Brussel.

,,Aan de ene kant heel deprimerend, want het is het achtste jaar van de crisis, met slachtoffers, chemische wapenaanvallen, vernietiging”, erkende Kaag. Ook de oproepen zijn hetzelfde. ,,Humanitaire toegang, naleving van VN-Veiligheidsresoluties en het belang van het politieke proces van de VN.’’

Aan de andere kant put Kaag hoop uit het breed gedragen verzoek aan VN-onderhandelaar Steffan de Mistura om met nieuwe voorstellen te komen. Daarnaast blijft de humanitaire steun heel sterk, verwees Kaag naar de miljarden die werden toegezegd. Nederland stelt dit jaar 120 miljoen euro beschikbaar voor opvang van vluchtelingen in Syrië en de buurlanden. ,,Wij hebben bevestigd wat we doen en blijven voortzetten.’’