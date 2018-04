Logo Johan Cruijff ArenA onthuld

Met een druk op de knop is woensdag, op de geboortedag van Johan Cruijff, het logo van de Johan Cruijff ArenA onthuld. De officiële handeling werd verricht op de middenstip van de ArenA door drie van de kinderen van de vorig jaar oktober overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan en door Frank Rijkaard, die de familie van Cruijff vertegenwoordigde.

Jordi Cruijff, de zoon van de in maart 2016 overleden legendarische nummer 14, bedankte in een videoboodschap iedereen die zich hard heeft gemaakt voor de naamswijziging, die vanaf het komende voetbalseizoen officieel ingaat. ,,We zijn super trots.’’

De Amsterdamse sportwethouder Eric van der Burg zei in een toespraak dat ,, het feit dat we hier nu allemaal staan te danken is aan Van der Laan’’. ,,Als die zich niet had ingezet, dan had het tot in lengte van dagen de Amsterdam ArenA geheten.’’