Meer fatale ongevallen met elektrische fiets

Ongelukken met e-bikes eisen steeds meer levens. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 57 mensen overleden door een ongeval met een elektrische fiets, ruim 42 procent meer dan in 2016 toen veertig mensen op e-bikes om het leven kwamen. Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, zat een kwart op een e-bike. Veruit de meeste slachtoffers zijn ouderen.

Onder e-bikes rekent het CBS zowel elektrische fietsen die de berijder tot 25 kilometer per uur een handje helpen als zogeheten speed pedelecs, die met een flinke inspanning 45 kilometer per uur halen en sinds vorig jaar voor de wet als bromfiets gelden. Het statistiekbureau heeft het aantal doden niet uitgesplitst naar de twee typen.

De populariteit van elektrische fietsen groeit, maar het stijgende aantal slachtoffers kan niet uitsluitend worden verklaard door het toegenomen aantal e-bikes. Brancheorganisatie RAI Vereniging schatte eerder in dat Nederland vorig jaar 22,8 miljoen fietsen rijk was. Daarvan zijn er 1,9 miljoen elektrisch, slechts iets meer dan 8 procent van het totaal. Vorig jaar werden wel 294.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht, bijna een derde van de totale verkoop. Overigens is slechts een fractie daarvan een speed pedelec.

Volgens het CBS zijn voor het eerst meer fietsers om het leven gekomen dan inzittenden van auto’s. In 2016 overleden 206 fietsers door verkeersongelukken tegen 201 inzittenden van personenauto’s. Het totale aantal verkeersdoden is voor het eerst in drie jaar juist iets gedaald. In totaal lieten 613 mensen het leven in het verkeer, een daling van 2,5 procent.

Er zijn ook regionale verschillen. Zo steeg het aantal verkeersdoden in Zuid-Holland, Groningen en Overijssel, terwijl het in de overige provincies gelijk bleef of daalde. Noord-Brabant blijft ondanks een afname de provincie met de meeste verkeersdoden.

Tussen het begin van de eeuw en 2014 halveerde het aantal verkeersdoden bijna, naar 570. In het jaar daarna steeg het aantal slachtoffers ineens met 9 procent, om in 2016 nog iets toe te nemen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wees het gebruik van smartphones achter het stuur toen aan als een van de oorzaken.