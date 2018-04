Minister bezorgd om ‘kwetsbare’ oudere fietser

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is bezorgd om de oudere fietser, die steeds vaker betrokken is bij dodelijke verkeersongelukken. Ze wijst erop dat het gaat om ,,een kwetsbare groep. Als er wat gebeurt, zijn de gevolgen vaak groter dan bij jongeren.”

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongelukken met elektrische fietsen steeds meer levens eisen. Het leeuwendeel van de slachtoffers is op leeftijd.

Van Nieuwenhuizen is ,,blij om te zien dat steeds meer ouderen langer deelnemen aan het verkeer. Dat geeft hun de vrijheid zelf op pad te gaan.” Maar extra aandacht voor deze groep is geboden. De minister wijst op een campagne voor veilig fietsen voor ouderen die haar ministerie op touw heeft gezet. Ze hoopt ,,dat veel gemeenten zich bij dat initiatief aansluiten, want daar is een wereld te winnen.”