Oppositie slijpt messen voor debat met Rutte

De Tweede Kamer maakt zich op voor een naar verwachting fel debat met premier Mark Rutte over de afschaffing van de dividendbelasting. De minister-president zal uit moeten leggen hoe hij kon volhouden dat hij niet wist van het bestaan van ambtelijke memo’s over dat omstreden onderwerp. Inmiddels is duidelijk dat hij zelf informatie uit die stukken gebruikte tijdens de formatieonderhandelingen.

Het kabinet gaf de veelbesproken stukken dinsdagavond laat alsnog vrij. Volgens Lodewijk Asscher van oppositiepartij PvdA schetsen ze ,,een ontluisterend beeld” van een kabinet dat multinationals verkiest boven de eigen mensen. Hij sluit een motie van wantrouwen tegen de premier niet uit. ,,De positie van de premier en van zijn derde kabinet is in het geding.”

,,Ik snap waarom Rutte deze documenten onder de pet wilde houden”, reageerde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. ,,Opnieuw wordt hij ontmaskerd als loopjongen van het groot kapitaal.” GroenLinks-voorman Jesse Klaver, die het debat met de premier heeft aangevraagd en daarvoor Kamerbrede steun kreeg, voorspelt een zwaar en spannend debat. ,,Wat bezielt dit kabinet?”

Ook minister van Economische Zaken Eric Wiebes weet de pijlen van de oppositie op zich gericht. Hij schreef een van de dinsdag vrijgegeven memo’s zelf, op basis van informatie die hij in zijn toenmalige functie van staatssecretaris van Financiën vanuit zijn ministerie kreeg. Daarbij legde hij de nadruk op de positieve effecten, terwijl zijn ambtenaren erg kritisch waren.

Het debat begint om 15.00 uur.