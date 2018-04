Palen vervangen anti-aanslagblokken Amsterdam

De tijdelijke betonblokken die vorig jaar in Amsterdam zijn geplaatst tegen aanslagen met voertuigen, worden komend jaar en het jaar erop weggehaald en vervangen door andere hindernissen. Hierbij moet worden gedacht aan onder andere stevige verzinkbare palen, terrashekken en zogeheten fietsnietjes (hoge beugels waaraan fietsen kunnen worden vastgemaakt).

Ook op andere plekken in de stad, waar nog geen blokken staan, komen zulke voorzieningen. Daarnaast volgen preventieve maatregelen zoals het inkorten van wachtrijen bij musea en het zorgen voor goede vluchtroutes.

Na de aanslagen in West-Europa had de gemeente de betonblokken neergezet op onder andere de Dam, het Rokin en ter bescherming van de wachtrij bij de Heineken Experience op de Stadhouderskade. De komende periode worden de ontwerpen voor de nieuwe inrijbeperkingen verder uitgewerkt.

De gemeente wijst erop dat ondanks de maatregelen een aanslag nooit is uit te sluiten. Sinds maart 2013 is het nationale dreigingsbeeld substantieel en de kans op een aanslag in Amsterdam reƫel.