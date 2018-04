Politie neemt server wraakpornosite in beslag

De politie heeft een website waarop massaal zogeheten ‘wraakporno’ werd gedeeld offline gehaald. Het gaat om de site Anon-IB. ,,We hebben vandaag de server in beslag genomen en zijn aan het bekijken wat er allemaal op staat”, zegt een woordvoerder van de korpsleiding. Hij wilde verder slechts kwijt dat het beslag is gelegd vanwege een ,,lopend onderzoek”.

Op de website werden naaktbeelden waarschijnlijk zonder toestemming van de betrokkenen verspreid. RTL Nieuws meldde onlangs dat op het forum ook beelden van honderden Nederlandse meisjes stonden, inclusief links naar hun profielen op sociale media.

De politie verwacht donderdag met meer informatie te komen over het onderzoek.