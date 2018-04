Politie onderzoekt dood kindje Rotterdam

In een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-West is een stoffelijk overschot gevonden van een ,,jong iemand”, zo meldt de politie. Volgens het AD gaat het om een zeven maanden oude baby.

De Telegraaf meldt dat de ouders van de baby aanwezig waren in de woning toen de baby om het leven kwam. De vader zou zich hebben gemeld bij de politie en naar het bureau zijn meegegaan voor een verklaring, stelt het AD. De politie wil op dit moment niet verder op de zaak ingaan.

De politie weet nog niet wat er is gebeurd.