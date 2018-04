Rol politiemedewerker geweld Praag onderzocht

De politie van Amsterdam onderzoekt de betrokkenheid van een eigen medewerker bij de mishandeling van een ober in Praag in het afgelopen weekeinde. Volgens een woordvoerder van het korps maakt hij geen deel uit van de vijf Nederlanders die vanwege deze zaak in Tsjechië zijn aangehouden. Wel is bekend dat de medewerker daar verbleef.

De politiewoordvoerder reageert hiermee op een bericht van De Telegraaf dat een van de zeven Nederlanders die afgelopen weekeinde betrokken waren bij de vechtpartij in Praag, een agent uit Amsterdam blijkt te zijn. De Nederlanders zouden volgens Tsjechische media in de hoofdstad er op los hebben geslagen nadat de ober had gezegd dat zij de drank die ze hadden meegenomen niet mochten consumeren op het terras.

De ober is in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht en is aan zijn hoofd geopereerd. Passagiers op de luchthaven herkenden de groep Nederlanders na uitgebreide berichtgeving over de vechtpartij in de media. Dinsdag werd bekend dat de politie twee van de zeven heeft laten gaan.