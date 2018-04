‘Ruim 1100 dieren weg uit Oostvaardersplassen’

Ruim 1150 herten en paarden moeten op de kortst mogelijke termijn weg uit de Oostvaardersplassen (OVP). Mogelijk loopt dit aantal nog op door de geboorte van jonge dieren dit voorjaar. Dat schrijft de commissie-Van Geel in het advies dat woensdagmiddag is aangeboden aan de provincie Flevoland.

Voor de 980 edelherten die moeten verdwijnen is geen andere oplossing dan afschot, stelt de commissie. 180 paarden kunnen mogelijk naar andere natuurgebieden in Europa. Er zijn op dit moment nog geen 160 runderen en daarvoor is ruimte genoeg.

Het aantal grote grazers, dat was opgelopen naar meer dan vijfduizend vorig najaar, moet drastisch naar beneden vanwege geadviseerde aanpassing van het gebied en omdat de natuur tijd nodig heeft om zich te herstellen. In de ‘ nieuwe’ OVP is ruimte voor circa 1500 dieren, aldus de commissie.