Rutte houdt vol: kende memo’s niet

Premier Mark Rutte kende vóór afgelopen vrijdag geen van de ambtelijke memo’s die het kabinet dinsdag heeft vrijgegeven over de afschaffing van de dividendbelasting. Dat zei hij woensdagavond tijdens het debat over deze kwestie. De oppositie meent dat de premier niet de waarheid spreekt.

Rutte kent alleen een intern partijstuk van de VVD over dividendbelasting. Maar dat is volgens hem een ,,ander” stuk. Dit stuk werd destijds geschreven door toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën die daarbij gebruikmaakte van stukken van ministeries.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) informeerde Rutte in februari dat er een informatieverzoek was ingediend over stukken over de dividendbelasting. Volgens Rutte is daarbij gesproken over de juridische afweging van dat verzoek, maar niet over welke specifieke documenten het ging. Dat verzoek werd afgewezen, maar uiteindelijk werden de stukken deze week toch openbaar.

Dat gesprek met Snel deed Rutte niet denken aan het eerdere debat over de kwestie in november, toen hij zei geen herinnering te hebben aan memo’s over afschaffing van de dividendbelasting. Dat debat was wat Rutte betreft afgewikkeld en niet meer ‘top of mind’. Zowel Lodewijk Asscher (PvdA) als Jesse Klaver (GroenLinks) vindt het moeilijk te geloven dat het gesprek met Snel geen belletje deed rinkelen bij Rutte, en dat de premier niet doorvroeg over het Wob-verzoek.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaven eerder in het debat toe dat alles over deze zaak niet vlekkeloos is verlopen. Het was ,,niet fraai, rommelig en de geloofwaardigheid is in het geding”, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.