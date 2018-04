‘Veiligheid ondergeschikt bij groei Schiphol’

Bij alle discussies over de groei van Schiphol wordt te weinig gekeken naar veiligheid. Met die kritiek komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag. ,,Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden”, aldus de Onderzoeksraad.

De Onderzoeksraad had in april vorig jaar ook al gewaarschuwd. Schiphol is zo complex geworden dat de ,,grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer” in zicht komen, zei de raad toen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt een tik op de vingers. Dat gaat voorbij aan de waarschuwing van vorig jaar en heeft een ,,eenzijdige nadruk”, aldus de Onderzoeksraad.