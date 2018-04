‘Vliegende huisvrouw’ geëerd met 5-euromunt

De Koninklijke Nederlandse Munt brengt met een speciaal 5-euromuntstuk een eerbetoon uit aan sportlegende Fanny Blankers-Koen, de hardloopster die op de Olympische Spelen van 1948 vier gouden medailles won. ‘De vliegende huisvrouw’ werd ze ook wel genoemd, omdat ze niet alleen een topatlete was, maar tegelijkertijd een huishouden runde en twee kinderen opvoedde.

Aanleiding voor het speciale muntje is dat haar geboorte deze donderdag honderd jaar geleden is. Blankers-Koen overleed in 2004.

Het duurt nog even voordat de munt verkrijgbaar is. Het eerste exemplaar wordt op 3 juni geslagen door sprintster Dafne Schippers. Liefhebbers kunnen het sinds woensdag bestellen via de website van de Munt.

De Munt bracht eerder al een speciaal vijfje uit ter nagedachtenis aan Johan Cruijff.