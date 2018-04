Wiebes legt verband dividendtaks en aardgas

In de memo die toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) tijdens de formatie schreef over afschaffing van de dividendbelasting, legt hij een verband tussen die afschaffing en de aardgaswinning in Groningen. In ruil voor afschaffing van de dividendbelasting, lijkt Wiebes te pleiten voor het maken van harde afspraken met Shell over de gaswinning, die zouden moeten leiden tot extra belastinginkomsten.

Wiebes schreef op basis van een aantal ambtelijke stukken een aparte memo, die door premier Mark Rutte werd gebruikt om in diens rol als VVD-leider te pleiten voor afschaffing van de dividendtaks.

Indien grote beursfondsen ,,definitief voor Nederland zouden kiezen’’, schrijft Wiebes, moeten afspraken worden gemaakt ,,over aanvullende investeringen in Nederland.” Een andere optie die Wiebes oppert is het maken van nieuwe afspraken ,,met betrekking tot de aardgaswinning”.

In de passage wordt Shell, die als een van de twee aandeelhouders van de NAM verantwoordelijk is voor de gaswinning, niet expliciet genoemd. Uit de overige memo’s die dinsdag werden vrijgegeven ontstaat echter wel het beeld dat het pleidooi voor afschaffing van de dividendbelasting voornamelijk erop was gericht om Shell en Unilever voor Nederland te laten kiezen als locatie voor hun hoofdkantoor.