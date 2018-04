AZ en Financiën oneens over publiceren memo’s

De ministeries van Financiën en Algemene Zaken, het departement van de premier, waren het erover oneens of de veelbesproken memo’s over de dividendbelasting wel of niet konden worden gepubliceerd. Dat zegt staatssecretaris Menno Snel (Financiën), die over de kwestie eind februari telefonisch contact had met premier Mark Rutte.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag met Rutte over de informatievoorziening rond de omstreden afschaffing van de belasting op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders. Tijdens dat debat kwam het telefoontje tussen de premier en de staatssecretaris ook aan de orde. Rutte wilde niet zeggen waar dat gesprek precies over ging.

Volgens Snel was er contact ,,omdat onze diensten alle twee een iets andere juridische inschatting hadden van wel of niet publiceren”. Uiteindelijk werd de landsadvocaat geraadpleegd. ,,Die heeft uiteindelijk gezegd: het is een pleitbaar standpunt om niet te publiceren.”

Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie dat er op de achtergrond van de discussie meer speelde, waar hij evenwel geen nadere toelichting op wilde geven. ,,Ik moet het er echt bij laten wat hij erover zei, want de aanleiding van die discussie, dat heb ik ook gisteren in de Kamer gezegd, die leent zich niet voor delen in het openbaar.”

Tot dusver hield de premier vol dat buiten kijf stond dat de deze week alsnog geopenbaarde memo’s uit de kabinetsformatie eigenlijk vertrouwelijk hadden moeten blijven. Ze werden bij wijze van hoge uitzondering toch gepubliceerd, omdat er zo’n commotie om was ontstaan. Dat kwam mede doordat Rutte eerder in debatten had gezegd zich geen stukken te herinneren.