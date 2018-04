Het regent weer lintjes

Enkele duizenden Nederlanders worden donderdag in het zonnetje gezet met de toekenning van een koninklijke onderscheiding bij de jaarlijkse lintjesregen. Ze worden daarmee geëerd voor hun vaak jarenlange en grote inzet voor de maatschappij.

De lintjesregen is traditiegetrouw op de laatste werkdag voor Koningsdag. De betrokkenen, merendeels vrijwilligers die zich al jaren hebben ingezet, worden vaak onder valse voorwendselen ergens heengelokt. Daar krijgen ze de decoratie door de burgemeester, namens de koning, opgespeld.

De meesten worden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege speciale verdiensten kunnen mensen ook ridder of officier worden. De hoogste graad in deze orde is ridder grootkruis. In de oudere Orde van de Nederlandse Leeuw bestaan drie graden. Deze onderscheidingen zijn bedoeld voor mensen met bijzondere, meer persoonsgebonden verdiensten van zeer exceptionele aard.

Vorig jaar kregen 2818 mensen een lintje, iets meer dan de 2755 die in 2016 werden gedecoreerd.